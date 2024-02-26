26.02.2024 19:41
На Харківщині ворог майже втричі посилив тиск атаками на позиції сил оборони
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районі Великого Бурлука на Харківщині. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Строївка Харківської області.
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На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 14 атак противника - в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші війська із займаних позицій. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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