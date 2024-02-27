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27.02.2024  08:19   

Окупанти поцілили по освітній установі та фермі: ситуація на Харківщині на ранок 27 лютого

Понад 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворожих сил.


Наслідки обстрілу села Довжик Золочівської ТГ
Фото: ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували населені пункти Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Синьківка, Великий Бурлук та ін.
 
Також зафіксовані руйнування:
  • 26 лютого о 23:20 відбувся обстріл села Курилівка Куп'янського району, який призвів до влучання в цивільне фермерське господарство та пожежі в ангарному приміщенні. На щастя, без постраждалих;
  • о 12:00 у місті Вовчанськ була зафіксована пожежа в приватному будинку через ворожий обстріл. Без постраждалих;
  • 27 лютого близько 00:25 у місті Дергачі Харківського району ворог атакував відкриту територію, що призвело до горіння трави. На щастя, жертв і постраждалих не було;
  • близько 00:05 у селі Довжик Богодухівського району через обстріл пошкоджена освітня установа, а 3-поверхова будівля частково зруйнована. На щастя, постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року.

Наслідки обстрілу села Довжик Золочівської ТГ

Наслідки обстрілу села Довжик Золочівської ТГ

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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