Рятувальники Харківщини загасили три пожежі, викликані ворожими обстрілами

Протягом останніх 24 годин рятувальники 25 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворогом.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Харківщини, внаслідок чого сталися три пожежі:
Усі пожежі були оперативно ліквідовані. Жертв та постраждалих на щастя немає.
Також ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах, спричинені людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою.
Загалом протягом доби з 26 по 27 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року.
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