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27.02.2024  08:51   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини загасили три пожежі, викликані ворожими обстрілами

Протягом останніх 24 годин рятувальники 25 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворогом.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Харківщини, внаслідок чого сталися три пожежі:

  • у селі Курилівка Курилівської громади загоряння сталося на сільськогосподарському підприємстві. Рятувальники гасили ангарне приміщення та сіно в тюках на площі 500 кв.м.;
  • у селі Довжик Золочівської ТГ горіла триповерхова будівля освітньої установи на площі 200 кв.м.;
  • у місті Дергачі після влучання у відкриту місцевість зайнявся сухостій на площі 50 кв.м.

Усі пожежі були оперативно ліквідовані. Жертв та постраждалих на щастя немає.

Також ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах, спричинені людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою.

Загалом протягом доби з 26 по 27 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

  • 25 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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