27.02.2024 07:30 Рита Парфенова

27 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Територія Харківщини вважається центром Слобожанщини, давня історія якої бере свій початок у минулому.



У VII-X століттях частина майбутньої Харківської області входила до складу Хазарського каганату. У XIII столітті ця територія зазнала нашестя татаро-монголів. Тривалий час територія залишалася малозаселеною. Лише наприкінці XV ст. тут з'являються селяни.



З середини XVII століття розпочалося масове заселення області. У 1654 році було засновано місто Харків на злитті річок Харків та Лопань, яке стало центром Слобожанщини.



У 1765 році була створена Слобідсько-Українська губернія, у 1780 – Слобідсько-Українська губернія була перетворена на Харківське намісництво, центром якої став Харків.



У 1796 році на місці намісництва було відтворено Слобідсько-Українську губернію, яка отримала у 1835 році назву Харківської. Харківська губернія проіснувала 90 років.



Лише у червні – грудні 1919 року під час Громадянської війни при білогвардійцях була створена та існувала військова Харківська область, яка у жовтні 1919 року простягалася від Орла до Північної Таврії та була по території у 3–4 рази більша за сучасну Харківську область.



З березня по червень 1919 року, а також з грудня 1919 року по 1934 рік Харків був столицею Української РСР.



У червні 1925 року всі губернії УРСР, у тому числі й Харківська, було скасовано та замінено меншими за площею округами. Поряд із іншими існував і Харківський округ.



27 лютого 1932 року, коли в Україні було запроваджено обласний поділ, на карті УРСР з'явилася Харківська область. Спочатку вона також помітно перевершувала за площею однойменну область сучасної України і в подальшому двічі скорочувалася за рахунок адміністративно-територіальних одиниць, що знову створювалися.



Харківська область набула сучасних обрисів лише після того, як 22 вересня 1937 року на її західній території було засновано Полтавську область, а 10 січня 1939 року у північно-західних межах – Сумську.



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27 лютого у світі відзначається Міжнародний день полярного ведмедя або, у більш звичному варіанті, День білого ведмедя. Насамперед ця дата знаменна для п'яти країн, біля яких мешкають популяції білого ведмедя, – Росії, Норвегії, Канади, Гренландії та Сполучених Штатів Америки (Аляска). У травні 2008 року США занесли полярного ведмедя до Червоної книги зі статусом виду, що знаходиться під загрозою зникнення. Канада та Росія визначили статус білого ведмедя як «уразливий вид».



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27 лютого відзначається Всесвітній день неурядових організацій або Всесвітній день НУО. Іноді свято називається як і Всесвітній день НКО (некомерційних організацій).



Нині у світі зареєстровано понад 10 мільйонів неурядових та некомерційних організацій, вони оперативно допомагають вирішувати найскладніші завдання: займаються збиранням гуманітарної допомоги, захищають інтереси дітей, людей з обмеженими можливостями та тварин, відновлюють пам'ятки культури тощо. Нерідко НКО реалізують унікальні проекти, аналогів яким немає ні у державному, ні у приватному секторі.

Також цього дня

1831 – народився Микола Ге, російський та український живописець.



1873 – народився Енріко Карузо, італійський співак. За іншими даними, датою народження називають і 24, і 25 лютого.



1875 – народився Володимир Філатов, український хірург, офтальмолог.



1879 – американські хіміки заявили про відкриття сахарину – низькокалорійної підсолоджувальної речовини в 400 разів солодші за цукор.



1883 – знаменитий композитор Оскар Хаммерштайн запатентував першу машину, яка згортає сигари.



1900 – засновано футбольний клуб "Баварія", Мюнхен.



1913 – народився Ірвін Шоу, письменник та драматург.



1918 – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, які напали на Україну.



1932 – народилася Елізабет Тейлор, народжена в Англії американська кіноактриса.



1932 – англійський фізик Дж. Чедвік відкрив нейтрон.



1939 – створено Спілку композиторів України.



1942 – масові розстріли у Бабиному Яру німецькими окупантами членів українського націоналістичного підпілля.



1956 – народилася Анні Вески, народна артистка Естонії, співачка.



1957 – народився Адріан Сміт, британський рок-гітарист, художник, автор пісень, продюсер, насамперед відомий як один із трьох гітаристів популярного хеві-металу гурту Iron Maiden.



1964 - спущений на воду перший у світі туристичний підводний апарат - мезоскаф "Огюст Пікар", сконструйований Жаком Пікаром для швейцарської виставки. Апарат здійснив 1100 занурень у Женевське озеро.



1984 – американський співак Майкл Джексон отримав вісім премій "Греммі" (рекордна кількість) за свій альбом "Триллер".



1988 – у Новій Зеландії збудовано найдовший двоколісний велосипед у світі – 22.24 м.



1997 – було оголошено про успішне клонування овечки Доллі.



1998 – у Лос-Анджелесі споруджено найбільший у світі пиріг із морозива вагою 1116 кг.



2003 – орбітальні телескопи виявили суперміхур у центрі галактики.



2014 – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будинки парламенту та Ради міністрів Криму та вивісили над ними російські прапори.



2015 – у Москві біля Кремля застрелено одного з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишнього віце-прем'єра уряду Росії Бориса Нємцова.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

за Юліанським календарем: Авраам, Анастасія, Веніамін, Гаврило, Георгій, Ісаакій, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Трифон, Федір.