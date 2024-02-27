27.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Підготуйтеся до того, що ваші плани можуть змінитися кілька разів, особливо важливо бути обережним у спілкуванні з оточуючими, щоб уникнути емоційних конфліктів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну слід прислухатися до своєї інтуїції - вона допоможе йому орієнтуватися в обстановці, що швидко змінюється. День обіцяє бути насиченим та цікавим, а повороти долі – непередбачуваними. Позитивний настрій, допитливість і дещиця авантюризму допоможуть Овну максимально використати можливості сьогодення, у тому числі й у романтичному плані. Овен має шанс зустріти людину, яка змушує її серце прискорено битися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тілець має шанс розширити сферу свого впливу! Можливо, він завоює нові позиції, добре показавши себе перед оточуючими, закінчить важливий етап робіт, зав'яже корисне знайомство чи просто опиниться у потрібному місці у потрібний час. Головне, що завдяки сьогоднішнім успіхам, Телець просунеться на крок уперед, і згодом це обіцяє найприємнішим чином вплинути на його життя.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Протягом дня Близнюків може чекати непроста розмова з людьми, від яких вони залежать. Можливо, їх викличуть на розмову або розмова відбудеться по телефону. Так чи інакше, навіть якщо мова піде про дрібні речі, сьогоднішня розмова може мати для Близнюків далекосяжні наслідки, і їм треба постаратися справити гарне враження. Буде просто чудово, якщо під час розмови Близнюкам вдасться похизуватися якимось козирем!

Рак (22 червня – 23 липня)

Думка Рака цікавитиме буквально всіх поспіль. Питання дня, звернене йому: «Що ви думаєте з цього приводу?». Не варто боротися з неминучим: Рак чудово впорається з роллю експерта та консультанта. Його досвіду достатньо, щоб дати хорошу пораду, а зірки сприятимуть тому, щоб оточуючі порадами Раку охоче користувалися. Зміцнюючи таким чином його авторитет.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Для Лева настане зручний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції у будь-яких сферах! Його аргументи сильні, як ніколи, а конкуренції можна майже не побоюватися. Навколишні готові піти Леву назустріч, близькі здатні його підтримати. Іншими словами, все, що потрібно Леву для ривка вперед, у нього вже є. Настав час зібратися з духом, щоб почати рішуче діяти!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Справи, за які Діва візьметься, обов'язково отримають продовження, хоч би якими незначними вони здавалися. Згодом вони здатні зіграти у роботі, добробуті чи особистому житті Діви чималу роль. Ось чому зірки радять Діві уважно ставитись до всіх дрібниць. Якщо ситуація поставить перед нею якийсь вибір, дуже важливо, щоб Діва прорахувала наслідки свого рішення щонайменше на кілька кроків уперед.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам слід заздалегідь приготуватися до того, що вони можуть піддатися критиці з боку оточуючих. Однак хоч як неприємно і прикро вислуховувати про свої промахи, варто взяти інформацію на озброєння. Найкраще, якщо Терези спробують поглянути на себе очима тих, хто їх критикує. Можливо, їм справді треба попрацювати над собою? Ніщо так не зміцнить становище Терезів, як здорове ставлення до критики.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде сповнений цінних ідей та мудрих думок, якими він зовсім не проти поділитися з оточуючими. Не всі поставляться до цього з розумінням, проте для деяких допомога і рада Скорпіона прийдуть якомога доречніше. Тому, щоб поєднати приємне з корисним, зірки радять Скорпіонові направити свій менторський настрій на тих, хто молодший чи потребує підтримки – це буде корисно для всіх сторін. Ну, або зосередитися на власних справах, тим більше що вони обіцяють просуватися добре.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Перед Стрільцем стоятиме непросте завдання: йому захочеться зосередитися на своїх особистих справах, і щоб оточуючі не заважали цьому йому доведеться весь день зображати кипучу діяльність. І на це є вагомі причини! Навколишні будуть схильні бачити в Стрільці хороший об'єкт для доручень, і якщо Стрілець не відгородиться від них купою своїх справ, йому просто не дадуть спокійно сісти! Тож у стовідсотковій завантаженості Стрільця ні в кого не має виникнути сумнівів. А вже реальна це завантаженість чи ні – не так вже й важливо.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може несподівано виявити в собі талант ляльковода: він непомітно смикатиме за незримі ниточки, щоб отримати потрібний йому результат. Такий стиль дій зовсім не обов'язково має щось спільне з грубою інтригою, просто Козерогу чудово вдаватиметься діяти не безпосередньо, а в обхід: десь задіяти особисту чарівність, десь дар переконання чи зв'язку. В результаті оточуючі діятимуть так, як це потрібно Козерогу. Для їхнього ж добра, звичайно.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У будь-яких справах Водолій буде схильний перетягувати ковдру на себе, мало піклуючись про тих, хто поруч. Можливо, він розраховує на якесь особливе ставлення до себе чи особливі умови. Зірки попереджають Водолія, що як би він не був упевнений у своїй правоті, наполягати на цьому не слід. йому треба намагатися знайти спільні точки дотику з оточуючими, а не навпаки, інакше неминучі образи та конфлікти.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам бути гнучкішими у вирішенні будь-яких питань. Не варто зациклюватись на одному варіанті дій, адже до однієї і тієї ж мети може вести безліч різних шляхів! Навколишні оцінять, якщо Риби будуть зважати на ситуацію і з ними, змінюючи тактику прямо на ходу. Це дозволить Рибам швидше досягти результату. Йдучи на компроміси, Риби досягнуть більшого, ніж якби діяли напролом.