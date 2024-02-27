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27.02.2024  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 27 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

стрелка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 лютого очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–7° морозу, вдень 4–6° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо сьогодні тепло та сонячно, то найближчим часом можуть вдарити морози.
  • Гучне щебетання синиць сповіщає про швидке потепління.
  • Морозний день віщує сухе та спекотне літо.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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