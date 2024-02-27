27.02.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 27 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 лютого очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–7° морозу, вдень 4–6° тепла.

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