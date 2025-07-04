04.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки радять уникати тиску на інших – це може спричинити різку реакцію. Замість конфліктів краще зайнятися творчістю, яка сьогодні вдасться особливо добре.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього дня Овна охопить настрій протистояння. Йому буде важливо відстояти свої позиції – незалежно від того, чи хтось зайняв його улюблене місце, перебив у розмові чи просто видається підозрілим. Овен не терпітиме жодного тиску та гостро реагуватиме на будь-яке порушення своїх меж. Водночас така рішучість може проявитися і вдома, що ускладнить спілкування з близькими. Варто пам’ятати: не кожна ситуація вимагає боротьби.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець має сам стати ковалем свого щастя! І не лише свого. Навколишні самі тягнуться до нього, віддаючи ініціативу до його рук. Емоції Тельця обіцяють бути позитивними та заразливими (у хорошому сенсі цього слова), а його задуми та плани – цікавими. Взагалі цей день вкрай сприятливий для нових знайомств та реалізації практично будь-яких задумів Тельця.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки мають всі шанси досягти бажаного – чого б вони не побажали! Ну а домігшись, Близнюки вже не випустять це зі своїх чіпких рук. І не надумайте заважати Близнюкам – у досягненні мети вони не зупиняться ні перед чим і переступлять через будь-кого. Втім, уникнути конфлікту з Близнюками легко: досить просто не вставати у них на дорозі і не ставити палиці у їхні колеса.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку не заважає приймати рішення трохи швидше! День надасть йому чимало щасливих шансів як у справах, так і у коханні. Але Рак буде схильний так довго зважувати і розмірковувати, що ці шанси можуть найприкрім випаруватися. Щоб не шкодувати про втрачені можливості, не забувайте: надто багато думати шкідливо. треба думати руками, а чи не головою.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев як ніколи матиме шанс і настрій витратити свої гроші справді з толком. Можливо, йому доведеться обійти всі магазини в окрузі та провести перед прилавками чимало годинників. Тим не менш, куплені речі будуть реально потрібними, а за співвідношенням ціни та якості просто ідеальними. Ну а секрет цього простий - у вашій душі мрійливість гармонійно врівноважена організованістю, яка не дозволить емоціям збити вас з пантелику!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва не раз отримає можливість блиснути своїми талантами, показавши себе у найвигіднішому світлі. Інша річ, що перегинати ціпок тут теж не варто. Буває достатньо однієї вдалої думки чи жарту, щоб привернути до себе увагу. Цей день Діве можна використовувати для того, щоб завести корисні знайомства, заразити оточуючих своїми ідеями або навіть знайти спонсора для реалізації власних проектів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези навряд чи втримаються від спокуси купити в будинок якусь нову дрібничку. Якщо не хочете стати жертвою активного шопінгу, звертайте менше уваги на рекламні слогани та поради друзів. довірливість Терезів до будь-якої реклами може виходити за всі розумні рамки, досягаючи рівня абсолютної наївності та виснажуючи гаманець!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Єдине, що може завадити Скорпіонові здійснити свої плани, то це власна неорганізованість. Більше того, неорганізованість Скорпіона раз у раз плутатиме карти не тільки йому самому, а й оточуючим. Чи треба говорити, що оточуючі спасибі йому за це не скажуть? Саме тому Скорпіонові краще не влазити в чужі справи, а спробувати навести лад у власних.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю не заважає уважніше дивитися собі під ноги, тому що можливість знайти на дорозі гроші дуже висока. Втім, гроші чекають на нього не тільки під ногами. у Стрільця як ніколи високий шанс обернути будь-яку справу до своєї вигоди. Користуючись своїм красномовством, він може знайти як союзників, а й навіть спонсорів, готових профінансувати його починання. Ось тільки не варто забувати і про таку корисну якість, як почуття міри, тому що пустити гроші на вітер буде не менш просто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога ніщо так не протипоказано, як шопінг. Невинний, здавалося б, похід за покупками цього дня може обернутися великою діркою у бюджеті. Якщо ж Козеріг все ж таки ризикне вирушити по магазинах, то йому не заважає взяти з собою когось міцніше, щоб тримав його за руки перед прилавком. Зате у Козерога чудово виходитиме заражати оточуючих своїми ідеями та планами.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій відчуватиме явну нестачу ініціативності. Хоч би які цілі він ставив перед собою в цей день, до їх реалізації можуть так і не дійти руки. Якщо Водолій не хоче, щоб день минув марно, йому не варто покладатися на власну активність. Набагато краще віддати ініціативу комусь енергійнішому, тримаючись у його фарватері. І все влаштовується само собою. А ще краще присвятити цей день якійсь творчості чи отриманню нових знань – це буде виходити краще за звичайне!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Емоції Риб нарешті вирвуться на волю! Обережніше: почуття цього дня цілком можуть запаморочити голову. І не тільки вам, а й ще комусь поруч із вами. Втім, що цінно, емоції Риб будуть пофарбовані головним чином у позитивні кольори, тому можна надто вже не обережити. Цього дня ви матимете можливість відірватися на повну.