Під час боїв за Харків ремонтував російські танки: затримано ворожого посіпаку

Служба безпеки України успішно затримала поплічника російських військ, який брав участь у ремонті російських танків під час конфлікту за контроль над Харківом.

Порушник працював на одному із заводів у Богодухівському районі. Після того, як район був захоплений ворогом, він активно долучився до підтримки окупантів, почавши відновлювати їхню техніку, особливо танки, бронетранспортери та іншу бронетехніку, що пошкоджена українськими захисниками.

Поряд з цим він збирав інформацію про місцевих жителів, які протистояли агресії, що допомагало окупантам в їхній антиукраїнській діяльності. Невдовзі патріотів викрадали та відправляли до російських в'язниць, де їх чекали жорстокі тортури.

Додатково, зловмисник надавав російським військовим інформацію про місцезнаходження громадян, які повернулися на територію під контролем України. І разом зі своїми союзниками вони обшуковували та пограбовували ці оселі, забираючи все, що могло бути корисним.

У винагороду за його дії командування російських військ дозволяло йому користуватися частиною награбованого майна та вільно пересуватися в районі.

Після звільнення території від окупантів, зловмисник намагався приховатися, але його вдалося затримати. Зараз його тримають під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення за підозрою у співпраці з державою-агресором.

Наразі затриманий перебуває під вартою, очікуючи на рішення суду. Ця операція проводилася спільно співробітниками СБУ та поліції за керівництва обласної прокуратури.

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