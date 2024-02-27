    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Як виглядає школа Харківщини, атакована шахедами, показали в прокуратурі
27.02.2024  10:32   Рита Парфенова

Як виглядає школа Харківщини, атакована шахедами, показали в прокуратурі

Вночі на 27 лютого безпілотні літальні апарати ворога атакували село Довжик у Богодухівському районі, залишивши за собою руйнування.

Окупанти здійснили атаку безпілотниками по селу на Богодухівщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, пошкоджена триповерхова будівля місцевого навчального закладу. Правоохоронні органи вже вилучили уламки двох безпілотників, які були знайдені на місці події.

Окупанти здійснили атаку безпілотниками по селу на Богодухівщині

Прокуратура та слідчі поліції вживають усіх можливих заходів для документування цього воєнного злочину, що був скоєний представниками збройних сил російської федерації.

За ініціативою Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року.

Окупанти здійснили атаку безпілотниками по селу на Богодухівщині

Окупанти здійснили атаку безпілотниками по селу на Богодухівщині

Окупанти здійснили атаку безпілотниками по селу на Богодухівщині

 

Тэги:  шахед, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 Армія На Харківщині прикордонники знищили 2 ворожі шахеди 11.02 Надзвичайні події У лікарнях Харкова перебувають постраждалі внаслідок атаки «шахедів» 9 лютого 10.02 Надзвичайні події «Мати тримала дітей, притискаючи до грудей». Тіло загиблої від атаки БПЛА дитини досі не можуть встановити
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 