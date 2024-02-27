Як виглядає школа Харківщини, атакована шахедами, показали в прокуратурі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, пошкоджена триповерхова будівля місцевого навчального закладу. Правоохоронні органи вже вилучили уламки двох безпілотників, які були знайдені на місці події.

Прокуратура та слідчі поліції вживають усіх можливих заходів для документування цього воєнного злочину, що був скоєний представниками збройних сил російської федерації.

За ініціативою Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року.