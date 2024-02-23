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23.02.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

Колаборанта- гастролера з Луганщини було викрито у Харківській області

Зловмисником виявився 38-річний мешканець окупованої частини Луганщини, який працював на підприємствах паливно-енергетичного комплексу терористичної організації «лнр».

 
Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
 
Після захоплення російськими військами частини Харківської області фігурант вирішив вислужитися перед рашистами. Окупанти призначили його на фейкову посаду «и.о. заместителя начальника Управления топлива, энергетики и угольной промышленности» у незаконно створеній ворогом «Військово-цивільній адміністрації Харківської області», яка розміщувалась в окупованому Куп'янську.
 
На цій посаді зловмисник переналаштовував енергогосподарства окупованої частини Харківської області для потреб російських загарбників.
 
Він здійснював контроль витрат паливно-енергетичних ресурсів структурами окупаційної влади, керував роботою захоплених підприємств паливно-енергетичної сфери і погоджував звіти про результати їх діяльності.
 
Також, зловмисник розподіляв протиправні обов'язки між співробітниками «управління», організовував виплату заробітної плати своїм підлеглим у валюті держави-агресора та виконував інші організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів.
 
Напередодні деокупації колаборант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.
 
За матеріалами Служби безпеки доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ознаками ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
 
Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності.
 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російську агентку, яка коригувала удар по Харкову 23 січня 2024 року, затримала СБУ.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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