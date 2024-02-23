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23.02.2024  13:40   Віталій Хінєвіч

Харків’яни продовжують отримувати виплати в рамках програми «єВідновлення»

На сьогоднішній день містянам нараховано понад 408 млн грн на ремонт житла, яке зазнало незначних пошкоджень внаслідок бойових дій.


Харків’яни продовжують отримувати виплати в рамках програми «єВідновлення»
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загалом на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами, до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 12 тис. звернень. 
 
Нагадаємо, що подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення» можна через застосунок «Дія», а також звернувшись до будь-якого ЦНАПу в місті Харкові або нотаріуса.
 
Також варто зазначити, що у Харкові Департамент житлово-комунального господарства презентував покрокову інструкцію з отримання фінансової допомоги від держави за програмою «єВідновлення».
 
З покроковою інструкцією з отримання грошової допомоги від держави можна ознайомитися за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі системно модифікують комунікації.
 
 
 
Тэги:  харків, відбудова
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