    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Атака БпЛА на Харківщину: під завалами 17 телят
23.02.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

Атака БпЛА на Харківщину: під завалами 17 телят

Ворог уночі атакував п'ятьма безпілотниками сільгосппідприємство.

 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Правоохоронець повідомив, що ворог уночі атакував сільгосппідприємство на Харківщині. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться 17 телят. 
 
«Сімнадцять телят, за попередньою інформацією, - під завалами.
 
Чотири вибухи пролунали на території ферми з вирощування свиней та худоби в Харківському районі. П'ятий ворожий безпілотник не долетів буквально п'ятсот метрів до цілі та влучив в дерева, здійнялася пожежа.
 
Бойову частину дрона знешкодили на місці, також зібрали фрагменти корпусів та деталей безпілотника.
 
Інформації про постраждалих наразі немає»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники у Харківській області знешкодили 5 FPV-дронів окупантів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Надзвичайні події Колаборанта- гастролера з Луганщини було викрито у Харківській області 23.02 Армія Прикордонники у Харківській області знешкодили 5 FPV-дронів окупантів 23.02 Надзвичайні події У прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників на Харківщину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 