23.02.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

Атака БпЛА на Харківщину: під завалами 17 телят

Ворог уночі атакував п'ятьма безпілотниками сільгосппідприємство.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронець повідомив, що ворог уночі атакував сільгосппідприємство на Харківщині. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться 17 телят.

«Сімнадцять телят, за попередньою інформацією, - під завалами.

Чотири вибухи пролунали на території ферми з вирощування свиней та худоби в Харківському районі. П'ятий ворожий безпілотник не долетів буквально п'ятсот метрів до цілі та влучив в дерева, здійнялася пожежа.

Бойову частину дрона знешкодили на місці, також зібрали фрагменти корпусів та деталей безпілотника.

Інформації про постраждалих наразі немає»,- повідомив Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники у Харківській області знешкодили 5 FPV-дронів окупантів.