Атака БпЛА на Харківщину: під завалами 17 телят

Ворог уночі атакував п'ятьма безпілотниками сільгосппідприємство.
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Ви маєте великий творчий потенціал, інтуїцію та яскраві емоції, що впливають на дії оточуючих, тому вам легше відчувати свої бажання і почуття. Рекомендується бути критичним до чужих впливів і зберігати критичне мислення.
У Харкові сонце цього дня рідко з'являтиметься з-за хмар, а опадів не передбачається.
Щороку у багатьох країнах світу відзначають День порозуміння та миру, який з'явився в 1995 році.
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