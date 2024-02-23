23.02.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

Виготовляв дитячу порнографію та ґвалтував 11-річну сестру: на Харківщині суд виніс вирок зловмиснику

31-річний чоловік, який раніше був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, вже через декілька місяців після звільнення з місць позбавлення волі знову порушив закон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

З лютого минулого року мешканець одного з населених пунктів Лозівського району фотографував статеві органи своєї зведеної 11-річної сестри, а також ґвалтував дівчинку, знімаючи це на відео.

Усе це відбувалось за відсутності інших родичів вдома, коли вони йшли у справах. Малолітня потерпіла через свій вік не могла чинити опір ґвалтівнику.

Зловмисника було викрито 20 березня 2023 року — на одній зі станцій метро у Харкові його зупинили правоохоронці і в ході огляду вмісту телефону виявили файли з дитячою порнографією.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Первомайський міськрайонний суд Харківської області. Зловмиснику призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми на строк 3 роки.Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.