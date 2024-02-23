23.02.2024 11:20 Віталій Хінєвіч
Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
Працівники поліції Харківщини упродовж доби відреагували на 915 викликів від громадян.
На одній зі станцій метрополітену поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули дві людини, 20 громадян отримали травми.
Поліцейські склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
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