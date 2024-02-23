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23.02.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Працівники поліції Харківщини упродовж доби відреагували на 915 викликів від громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На одній зі станцій метрополітену поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули дві людини, 20 громадян отримали травми. 
 
Поліцейські склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що У прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників на Харківщину.
 
Тэги:  події, харків
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