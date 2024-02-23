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23.02.2024  11:50   Віталій Хінєвіч

Харків'янин, який грабував після обстрілів державні підприємства, проведе за ґратами 5 років

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже мав проблеми із законом, у період з грудня 2022 по січень 2023 року обкрадав державне сільськогосподарське підприємство, розташоване в селі Дворічний Кут Харківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловік, користуючись тим, що через обстріли з боку зс рф приміщення пошкоджені, проникав на територію підприємства, та виносив звідти листи алюмінію і кабелі. У подальшому зловмисник продавав накрадене, «заробляючи» таким незаконним способом.
 
Крім того, встановлено, що у вільний від крадіжок час чоловік вживав наркотики — у ході огляду правоохоронці виявили у харків’янина пігулки з метадоном. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
 
Вироком Дергачівського районного суду Харківської області чоловіку було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від його відбування з іспитовим строком на 3 роки.
 
Не погодившись з вказаним вироком, перший заступник керівника обласної прокуратури оскаржив його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості злочину.
 
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури і задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення. Вирок апеляційного суду набув чинності.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
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