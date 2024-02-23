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23.02.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

Прикордонники у Харківській області знешкодили 5 FPV-дронів окупантів

Протягом минулої доби на Харківщині бійці 15 мобільного прикордонного загону знешкодили пʼять ворожих дронів-камікадзе.

 
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
 
За допомогою ешелонованої системи протидії ворожим БПЛА, в яку входять засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці, прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» продовжують ефективно протидіяти ворожим безпілотникам.
 
Протягом минулої доби на Харківщині бійці 15 мобільного прикордонного загону знешкодили пʼять ворожих дронів-камікадзе. Чотири із них були знищені в повітрі, один вдалось посадити, він пройшов процедуру розмінування та найближчим часом буде повернутий попереднім власникам у вигляді вибухового подарунку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники знищили ворожий автомобіль на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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