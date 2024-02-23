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23.02.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників на Харківщину

За даними слідства, 22 лютого близько 23:00 ворожі БпЛА влучили на територію агропідприємства у селі Мокра Рокитна.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Зазнали пошкоджень та руйнувань ангари, складські приміщення, господарчі будівлі, техніка вказаного сільськогосподарського підприємства. Один з безпілотників потрапив у корівник: під завалами, ймовірно, перебувають телята. 
 
 
Попередньо, російська федерація атакувала село пʼятьма БПЛА.
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
 
 
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині сапери знищили дві нерозірвані авіаційні бомби.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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