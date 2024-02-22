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22.02.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині сапери знищили дві нерозірвані авіаційні бомби (фото)

22 лютого сапери ДСНС знешкодили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули неподалік села Шевченкове Куп’янського району Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Ворожа авіабомба впала неподалік надвірних забудов приватного сектору та не розірвалась. 
  
Ще одна нерозірвана авіабомба знаходилась на городі поблизу приватного подвір’я у с. Катеринівка Великобурлуцької громади.
 
 
 
Сапери ДСНС ідентифікували боєприпас як КАБ-500, вилучили його і знищили на спеціальному майданчику поза межами населеного пункту.
 
 
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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