22.02.2024 16:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові наводять лад на цвинтарях

Працівники КП «Ритуал» розчищають центральні алеї, підходи до міських кладовищ і меморіалів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, за останній тиждень вони прибрали сніг на території 1700 кв. м та вивезли 71 куб. м сміття. Крім того, комунальники продовжують розпилювати сухостій.

Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

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