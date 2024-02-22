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22.02.2024  16:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові наводять лад на цвинтарях

Працівники КП «Ритуал» розчищають центральні алеї, підходи до міських кладовищ і меморіалів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, за останній тиждень вони прибрали сніг на території 1700 кв. м та вивезли 71 куб. м сміття. Крім того, комунальники продовжують розпилювати сухостій.
 
 
Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники комунальних підприємств Харкова прибирають наслідки учорашнього снігопаду.
 
Тэги:  жкг, харків
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