22.02.2024 16:36 Дмитро Колонєй
Кирило Буданов спрогнозував, коли буде новий контрнаступ ЗСУ та за яких умов
Очільник ГУР поділився своїми прогнозами з журналістами The Wall Street Journal.
Кирило Буданов спрогнозував, коли буде новий контрнаступ ЗСУ та за яких умов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за словами керівника воєнної розвідки України Кирило Буданова:
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Україна зможе перейти у контранступ у 2025 році, але якщо матиме достатню підтримку партнерів та продовжить тримати оборону у 2024 році.
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Залишається відкритим питання, чи будуть партнери готові забезпечити Україну озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки вона готується.
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Після виходу українських сил з Авдіївки ситуація на фронті залишається складною, однак у ворога також є проблеми ― росіяни витрачають більше боєприпасів, ніж можуть виготовити, а більшість поставлених торік у війська танків ― старі;
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Російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, і тепер ворог кидає в бій непідготовлених призовників;
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Повна окупація Донецької та Луганської областей залишається пріоритетною метою російських військ у 2024 році, але досягти її вони навряд чи зможуть. У них не вистачить сил;
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