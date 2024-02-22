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22.02.2024  16:36   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов спрогнозував, коли буде новий контрнаступ ЗСУ та за яких умов

Очільник ГУР поділився своїми прогнозами з журналістами The Wall Street Journal.


Кирило Буданов спрогнозував, коли буде новий контрнаступ ЗСУ та за яких умов
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами керівника воєнної розвідки України Кирило Буданова:
 
  • Україна зможе перейти у контранступ у 2025 році, але якщо матиме достатню підтримку партнерів та продовжить тримати оборону у 2024 році.
  • Залишається відкритим питання, чи будуть партнери готові забезпечити Україну озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки вона готується.
  • Після виходу українських сил з Авдіївки ситуація на фронті залишається складною, однак у ворога також є проблеми  ― росіяни витрачають більше боєприпасів, ніж можуть виготовити, а більшість поставлених торік у війська танків ― старі;
  • Російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, і тепер ворог кидає в бій непідготовлених призовників;
  • Повна окупація Донецької та Луганської областей залишається пріоритетною метою російських військ у 2024 році, але досягти її вони навряд чи зможуть. У них не вистачить сил;
 
 
Тэги:  прогноз, буданов, агрессия россии
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