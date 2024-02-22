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22.02.2024  12:02   Рита Парфенова

У Харкові зранку прибирають сніг

Працівники комунальних підприємств Харкова прибирають наслідки учорашнього снігопаду.


Фото: ХМР

У Харкові на прибирання снігу залучено понад 2 тисячі працівників комунальних підприємств. Також на вулицях міста діють 95 автотракторів та 77 одиниць малої механізації. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства.

Зокрема, близько 1,7 тисячі працівників КП "Харківблагоустрій" займаються прибиранням снігу на прибудинкових територіях. Тротуари та пішохідні доріжки у парках, скверах та інших міських територіях очищають 35 робітників КП "Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова" та майже 300 працівників СКП "Харківзеленбуд".

На попередній день для боротьби з ожеледицею комунальники розсипали понад 500 тисяч квадратних метрів території піском та піщано-сольовою сумішшю.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники розповіли, як усували аварії у Слобідському районі.

 

Тэги:  благоустрій, сніг, харків
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