22.02.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині газовики локалізували близько 20 аварійних ситуацій на газових мережах

Попри ризики та небезпеку у Куп’янській громаді триває відновлення пошкодженої газової інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Куп’янські газовики Харківської філії «Газмережі» обстежують та ремонтують обстріляні ворогом газові комунікації та усувають пошкодження будівлі районної газової дільниці після чергових прильотів по житловим кварталам міста.

Лише з початку року фахівці Куп’янської дільниці Харківської філії «Газмережі» локалізували близько 20 аварійних ситуацій на розподільних мережах та газопроводах житлових будинків, спричинених військовою агресією окупанта. Тричі ремонт пошкоджених мереж вдалось провести без припинення газопостачання мешканцям міста та навколишніх сіл.

Загалом, з початку року у Куп’янській громаді відновлено газопостачання для 500 домоволодінь. Забезпечення газом та теплом прикордонної громади є пріоритетним завданням куп’янських газовиків Харківської філії «Газмережі».

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