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22.02.2024  12:30   Рита Парфенова

Харків'янина чекає строк за ґратами за ухилення від мобілізації

Суд Харкова винес вирок чоловікові, який отримав повістку, але не прибув до ТЦК.

вирок суду

Суд призначив 31-річному чоловікові з Харкова три роки ув'язнення за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Прокурори довели, що він отримав повістку на призов до військової частини, але не з'явився у військовий центр, подавши письмову заяву про відмову від призову.

Згідно з законом, під час мобілізації громадяни повинні з'явитися до військових частин або на збірні пункти у визначені строки. Оскільки чоловік не виконав цієї вимоги, Київський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на термін 3 роки.

Під час судового процесу обвинувачений визнав свою вину. Зараз триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Співробітники Служби безпеки України викрили лікаря харківської лікарні, який співпрацював з ухилянтами від мобілізації на військову службу.
Тэги:  ухилянт, харків
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