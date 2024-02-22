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22.02.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

Дві неповнолітні дитини постраждали в ДТП на Харківщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 21 лютого в селі Лиман Зміївської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
19-річний водій автомобіля «ВАЗ 2109» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з двома припаркованими автівками «ВАЗ 2108».
 
Внаслідок ДТП 14-річна дівчина-пасажир «ВАЗ 2109» отримала тілесні ушкодження. Її доставили до харківської лікарні. Також травми отримала ще одна пасажирка 16 років, яка відмовилася від госпіталізації.
 
 
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у автотрощі Харкова загинула дитина, травмовано п'ять людей.
 
Тэги:  дтп, харків
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