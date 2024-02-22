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22.02.2024  10:47   Рита Парфенова

У автотрощі Харкова загинула дитина, травмовано п'ять людей (фото)

У Київському районі Харкова сталася аварія, внаслідок якої загинула шестирічна дитина, а ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження.

Новини Харкова: у ДТП загинула шестирічна дитина, 5 людей постраждали

21 лютого на вулиці Героїв Праці у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

43-річний водій автомобіля "Opel Signum", не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Honda Acura" під керуванням 50-річної жінки-водія та автомобілем "Hyundai Accent" під керуванням 30-річного чоловіка.

Новини Харкова: у ДТП загинула шестирічна дитина, 5 людей постраждали

Унаслідок ДТП загинув 6-річний хлопчик, пасажир автомобіля "Opel". Троє водіїв та дві жінки-пасажирки з автомобіля "Hyundai" отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Новини Харкова: у ДТП загинула шестирічна дитина, 5 людей постраждали

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Тэги:  дтп, харків
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