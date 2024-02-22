У автотрощі Харкова загинула дитина, травмовано п'ять людей (фото)

21 лютого на вулиці Героїв Праці у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

43-річний водій автомобіля "Opel Signum", не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Honda Acura" під керуванням 50-річної жінки-водія та автомобілем "Hyundai Accent" під керуванням 30-річного чоловіка.

Унаслідок ДТП загинув 6-річний хлопчик, пасажир автомобіля "Opel". Троє водіїв та дві жінки-пасажирки з автомобіля "Hyundai" отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).