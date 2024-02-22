22.02.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Не бажав навчатись та пішов з дому: у Харкові розшукували неповнолітнього хлопчика

21 лютого близько 19:00 до відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення хлопця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

72-річна жінка повідомила , що її 15-річний онук не бажав навчатись та пішов з дому.

На пошуки неповнолітнього був орієнтований особовий склад сектору ювенальної превенції та особовий склад відділу поліції № 2 Харківського районного відділу поліції № 1.

В ході відпрацювання повідомлення правоохоронці встановили, що хлопець ховався за будинком, а потім потайки повернувся додому та сховався.

Поліцейські виявили зниклого хлопця вдома та провели з ним виховну бесіду.

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