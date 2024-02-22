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22.02.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Не бажав навчатись та пішов з дому: у Харкові розшукували неповнолітнього хлопчика

21 лютого близько 19:00 до відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення хлопця.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
72-річна жінка повідомила, що її 15-річний онук не бажав навчатись та пішов з дому.
 
На пошуки неповнолітнього був орієнтований особовий склад сектору ювенальної превенції та особовий склад відділу поліції № 2 Харківського районного відділу поліції № 1.
 
В ході відпрацювання повідомлення правоохоронці встановили, що хлопець ховався за будинком, а потім потайки повернувся додому та сховався. 
 
Поліцейські виявили зниклого хлопця вдома та провели з ним виховну бесіду.
 
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Тэги:  події, харків
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