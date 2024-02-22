На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 40 осіб

Підозрювані у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлені для перевірки 40 осіб.

З метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти на блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4700 транспортних засобів.

Під час відпрацювання території поліцейські виявили 3 осіб, які здійснювали незаконний обіг наркотиків. Заборонені речовини були вилучені у порушників.

Також зафіксовано 13 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 7 громадян отримали травми.

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