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15.02.2024  10:10   

У Харкові внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля (фото)

Автомобільна аварія, що трапилася на перехресті вулиці Ахсарова та проспекту Людвига Свободи в Харкові, 14 лютого о 16:50, призвела до травмування водія одного з автомобілів.

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Про це повідомили у Поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок зіткнення машин «Toyota Camry» та «Ford Focus», під керукванням 61-річногог водія. Чоловік отримав серйозні тілесні пошкодження та був доставлений до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вони активно вивчають всі обставини аварії для встановлення повної картини подій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відкрито кримінальне провадження стосовно ДТП, в якому постраждали 12 людей.

Тэги:  дтп, харків
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