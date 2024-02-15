15.02.2024 09:47 Рита Парфенова

Ще одну загиблу жінку дістали з-під завалів після ракетного удару по селу Великий Бурлук

Прокурори працюють на місці російської ракетної атаки по Великому Бурлуку.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Удар ракети врага по селищу Великий Бурлук в Куп'янському районі стався приблизно о 16:15 14 лютого.

Пряме попадання ворожої ракети зафіксоване у двоповерховий багатоквартирний будинок.

На 9:27 ранку 15 лютого вже було підтверджено загибель чотирьох осіб: двох чоловіків та двох жінок у віці 74 та 54 роки, яких знайшли під завалами. Ще одна 27-річна жінка може перебувати під завалами. П'ятеро місцевих мешканців (три чоловіки та дві жінки) отримали поранення. Рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами можуть бути ще люди.

Ще одна ракета впала у приватному житловому кварталі, що призвело до пошкоджень житлових будівель.

За даними, отриманими відповідними службами, ворог використав ракети типу С-300 для нападу на цивільний населений пункт.

Прокурори, слідчі поліції та інші профільні служби працюють на місці, щоб розслідувати цей акт терору.

Почато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також умисного вбивства за процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ракетної атаки держави-агресора по Чугуєву загинула мирна мешканка.