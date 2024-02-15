15.02.2024 10:39 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 11

Харків – 11

Богодухів – 14

Коломак – 11

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 12

Слобожанське – 14

Купянск – 13

Красноград – 10

Лозова – 11

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 лютого 2024 року.