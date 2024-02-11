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11.02.2024  14:00   Рита Парфенова

Автотроща с багатьма постраждалими: на Харківщині мікроавтобус влетів під фуру (фото)

На Харківщині відкрито кримінальне провадження стосовно ДТП, в якому постраждали 12 людей.

ДТП малинівка, харківська область ДТП малинівка, харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
10 лютого близько 10:20 на автошляху «Чугуїв–Мілове» у селищі Малинівка зіштовхнулися вантажівка «DAF» зі спеціальним причепом під керуванням 33-річного водія та мікроавтобус «Volkswagen LT 35», який перевозив 11 пасажирів.
 
Попередньо встановлено, що водій «Volkswagen» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з «DAF».
 
ДТП малинівка, харківська область
 
Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 33-річний водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів, серед яких дві неповнолітні дівчини. Всі постраждалі госпіталізовані у різні лікувальні установи.
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби на Харківщині поліцейські оперативно опрацювали 1017 повідомлень від громадян.
Тэги:  дтп, харків
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