Енергетики усувають наслідки нічних обстрілів Харківщини

Енергетики знову відновили електропостачання для 752 споживачів у прифронтових районах, які були відключені внаслідок бойових дій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.

Загалом, через бойові дії у області без електропостачання залишилося 15,5 тисяч точок обліку у 64 населених пунктах.

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