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22.02.2024  13:15   Рита Парфенова

Енергетики усувають наслідки нічних обстрілів Харківщини

В даний момент проводиться огляд пошкоджених електричних мереж у трьох населених пунктах після нічних обстрілів.

енергетики

Енергетики знову відновили електропостачання для 752 споживачів у прифронтових районах, які були відключені внаслідок бойових дій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.

Загалом, через бойові дії у області без електропостачання залишилося 15,5 тисяч точок обліку у 64 населених пунктах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що попри ризики та небезпеку у Куп’янській громаді триває відновлення пошкодженої газової інфраструктури.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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