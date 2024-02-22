22.02.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області згорів мікроавтобус

22 лютого о 1:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у селі Василів Хутір.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце події , рятувальники Луганщини встановили, що горить мікроавтобус IVECO біля подвір'я.

Пожежу локалізовано о 1:47 та ліквідовано о 2:15. Жодна людина не постраждала. Причини займання наразі встановлюються фахівцями.

Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 6 чол. особового складу та 1 од.техніки.

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