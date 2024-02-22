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22.02.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області згорів мікроавтобус

22 лютого о 1:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у селі Василів Хутір.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце події, рятувальники Луганщини встановили, що горить мікроавтобус IVECO біля подвір'я. 
 
Пожежу локалізовано о 1:47 та ліквідовано о 2:15. Жодна людина не постраждала. Причини займання наразі встановлюються фахівцями.
 
Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 6 чол. особового складу та 1 од.техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві неповнолітні дитини постраждали в ДТП на Харківщині.
 
Тэги:  пожежа, харків
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