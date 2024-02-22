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22.02.2024  13:39   Рита Парфенова

Вдарив битою по голові: у Харкові чоловіка взяли під варту

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому під час сварки.

підозра

Інцидент стався 8 лютого. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що між чоловіками виникла сварка, під час якої 46-річний підозрюваний ударив свого опонента битою по голові, в результаті чого потерпілий був госпіталізований до лікарні.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання зловмисника слідчі вилучили гранату Ф-1, яка, згідно з висновком судово-балістичної експертизи, є бойовим припасом.

Наразі слідчими відділу поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Підозрюваному було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За санкцією статей, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд Харкова виніс вирок чоловікові, який отримав повістку, але не прибув до ТЦК.
Тэги:  підозра, харків
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