20.02.2024 11:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники розповіли, як усували аварії у Слобідському районі

У новому році бригади служби водопровідних мереж Слобідського району КП «Харківводоканал» ліквідували 45 аварій на трубопроводах холодного водопостачання, відремонтували 24 оглядових колодязі та упорядкували 10 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .



Харківські комунальники розповіли, як усували аварії у Слобідському районі



«Напередодні ремонтники Ігоря Головкіна займалися усуненням аварійної ситуації на трубопроводі діаметром 250 мм на вулиці Ковтуна. Виявивши доволі складне ушкодження, розпочали комплексні відновлювальні заходи та оперативно впоралися із завданням.

Ситуація з водопровідним господарством у районі повністю контрольована і всі необхідні роботи, в тому числі профілактичні, виконуються щодня в повному обсязі», - поінформував начальник районної служби Олексій Мацюк.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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