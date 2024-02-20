Енергетики повернули світло в оселі 10 тисяч постраждалих від обстрілів мешканців Харківщини

Наразі з'ясовується кількість знеструмлених протягом останніх 24 годин домогосподарств.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, в Харківській області ремонтні бригади забезпечили електропостачання для понад 10 тисяч споживачів, які були відключені внаслідок ворожих обстрілів.
На жаль, з'явилися нові пошкодження електромереж у різних громадах області. Кількість поновлених споживачів уточнюється.
Планові графіки відключень електропостачання не застосовуються.
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