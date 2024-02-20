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20.02.2024  10:29   Рита Парфенова

Енергетики повернули світло в оселі 10 тисяч постраждалих від обстрілів мешканців Харківщини

Наразі з'ясовується кількість знеструмлених протягом останніх 24 годин домогосподарств.

енергетики

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, в Харківській області ремонтні бригади забезпечили електропостачання для понад 10 тисяч споживачів, які були відключені внаслідок ворожих обстрілів.

На жаль, з'явилися нові пошкодження електромереж у різних громадах області. Кількість поновлених споживачів уточнюється.

Планові графіки відключень електропостачання не застосовуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуєві заживили абонентів, які були знеструмлені через обстріл.
Тэги:  відключення світла, харків
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