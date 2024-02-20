20.02.2024 09:47 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 12

Богодухів – 12

Коломак – 11

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 13

Слобожанське – 9

Купянск – 11

Красноград – 11

Лозова – 12

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 16 лютого 2024 року.