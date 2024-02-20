Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 16 лютого 2024 року.
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Не найкращий час для творчості, але у галузі точних наук та конкретних рішень день обіцяє бути дуже вдалим.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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