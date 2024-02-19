19.02.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 13

Богодухів - 13

Коломак - 09

Великий Бурлук - 15

Печеніги -11

Слобожанське - 12

Куп’янськ -12

Красноград - 11

Лозова - 12

Ізюм -12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 лютого 2024 року.