Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 17 лютого 2024 року.
Комментариев: 0
Сьогодні ви будете мають чіткість у мисленні та бажання упорядкувати справи. Використайте це, щоб розібратися в важливих справах. Уникайте конфліктів з оточуючими і зосередьтеся на важливих питаннях.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранішній сильний сніг удень зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Щорічно 18 лютого відзначається День батарейки.
влажность:
давление:
ветер: