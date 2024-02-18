18.02.2024 12:00 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 11

Харків - 12

Богодухів - 12

Коломак - 12

Великий Бурлук - 14

Печеніги -12

Слобожанське - 12

Куп’янськ -13

Красноград - 10

Лозова - 11

Ізюм -12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 17 лютого 2024 року.