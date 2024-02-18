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18.02.2024  11:14   

На Харківщинів завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожих авіабомб у Куп’янську

Через удари ворога по місту Харківщини, загинуло дві людини, поранено чотири.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, Харківські рятувальник завершили аварійно-рятувальні роботи  у Куп’янську, де 17 лютого близько 13:30 КАБ загарбників влучили у середмістя. Вибухи спричинили руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинків, пошкодили щонайменше 10 особистих осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані.
 
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Надзвичайники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини.
 
Тэги:  обстріл, допомога, зхарків, смертиь, агрессия россии
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