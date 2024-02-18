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18.02.2024  10:06   

Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини (фото)

На Харківщині продовжується ліквідація наслідки ворожих авіаударів по Куп’янську.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час рятувальних робіт ДСНСники врятували з-під завалів 5-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла двох загиблих: жінки та фрагменти тіла чоловіка.
 
 
 
Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають.
 
 
 
 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 17 лютого 2024 року близько 13:30 загарбники скинули КАБи на житлові райони м. Куп’янська. Зруйновано у 3-х двоповерхових житлових будинка.Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані.
 

 

Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
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