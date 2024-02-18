18.02.2024 09:23 Дмитро Колонєй
На Харківщині під час обстрілів та пожеж загинули три людини: ДСНС
Оперативна інформація по Харківщині від рятувальників
На Харківщині під час обстрілів та пожеж загинули три людини: ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 17 по 18 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
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15 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;
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2 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;
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2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
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2 – на допомогу населенню;
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1 – на чергування;
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3 – інші виїзди.
Протягом доби на Харківщині ворожі війська своїми обстрілами і бомбардуваннями спричинили 6 пожеж.
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Близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках, виникли 2 пожежі. Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 особистих осель. Рятувальники ДСНС врятували з-під завалів 4-х людей, котрі отримали поранення. Постраждалих передано медичним працівникам. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіло 1-ї загиблої особи. За попередньою інформацією під уламками будівельних конструкцій можливо знаходиться тіло ще однієї людини. Пошукові роботи і розбір завалів тривають.
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О 15:41 2 оперативні відділення ДСНС виїхали на гасіння пожежі, спричиненої російським ударом ворога по с. Липці Липецької громади. Там горів приватний будинок на площі 70 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 18:12.
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У с. Загризове Борівської громади близько 16:50 окупанти поцілили по приватному подвір’ю. Зайнялась господарча споруда на площі 40 кв.м. Пожежу ліквідували протягом пів години.
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Біля 17:50 м. Куп’янськ зазнало другої хвилі авіаударів. Бомби влучили на територію одного з підприємств, спричинивши пошкодження будівель і пожежу. В її ліквідації брали участь 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 18:55 вогонь був приборканий.
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О 19:46 рятувальники 47-ї частини ДСНС та вогнеборці МПК із с. Вільча виїхали на гасіння пожежі до м. Вовчанська, яке щодня зазнає ворожих атак. Цього разу обстріли підпалили приватний будинок, який на час прибуття рятувальників горів на площі 100 кв.м. Пожежу ліквідовано о 21:55.
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Обстрілу зазнало і с. Приколотне Вільхуватської громади. Рятувальники проводили огляд місць влучання ворожих боєприпасів. Виявлені пошкодження навчального закладу та щонайменше 8 приватних домоволодінь.
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Також проведено обстеження після обстрілу і у м. Богодухові. Там зруйновано 1 нежитлову господарчу будівлю та пошкоджені 2 адмінбудівлі і 3 автомобілі.
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2 побутові пожежі стали причиною загибелі 2-х людей.
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О 07:59 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Новий Бурлук Печенізької громади. У приватному будинку на вул. Польовій горіли домашні речі, меблі та дерев’яні конструктивні елементи. На момент прибуття рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг розповсюдитись на площу біля 50 кв.м. Під час пожежогасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1963 року народження. О 08:42 пожежу локалізували, о 12:00 ліквідували. За попередніми даними причиною її виникнення стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
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Інформація про другу пожежу надійшла від поліції о 14:00. Пожежно-рятувальні підрозділи на її гасіння не викликались. Вона виникла у приватній оселі на вул. Мереф'янській у м. Люботин. Внаслідок пожежі загинув чоловік, 1971 року народження. На ньому згорів одяг.
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Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог скинув авіабомби на вісім селищ Харківщини.
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