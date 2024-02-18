Ворог скинув авіабомби на вісім селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Сьогодні ви будете мають чіткість у мисленні та бажання упорядкувати справи. Використайте це, щоб розібратися в важливих справах. Уникайте конфліктів з оточуючими і зосередьтеся на важливих питаннях.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранішній сильний сніг удень зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Щорічно 18 лютого відзначається День батарейки.
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