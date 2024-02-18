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18.02.2024  08:07   Дмитро Колонєй

Ворог скинув авіабомби на вісім селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
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Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Московка, Загризове Харківської області.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
 
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 лютого 2024 року.
 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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