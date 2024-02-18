18.02.2024 07:30 Рита Парфенова

18 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 18 лютого відзначається День батарейки.





18 лютого 1745 року народився видатний італійський вчений-фізик, піонер електричної науки, хімік та фізіолог Алессандро Вольта. Його ім'я стало символом інновацій у світі науки, а також найменуванням одиниці виміру електричної напруги – вольт.



Одним з найважливіших досягнень Алессандро Вольта стала робота над першим гальванічним елементом, який отримав назву "Вольтовий стовп". Цей винахід, заснований на перетворенні хімічної енергії на електричну шляхом контакту двох різнорідних металів (пластин міді та цинку) в кислоту, був здійснений Вольта у 1800 році.



Винахід італійського фізика швидко здобув велику популярність та використовується в сучасному житті. Сьогодні батареї та акумулятори відіграють надзвичайно важливу роль у різних сферах, що стало приводом до встановлення свята, відомого як День батарейки (Battery Day). Цей день щорічно відзначається 18 лютого, у день народження видатного вченого.



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18 лютого у багатьох країнах світу святкують День пельменів. Ця страва має свої корені в Китаї, де перші пельмені, відомі як «цзяо-цзи», з'явилися у китайській кухні. Ця страва, що схожа на сучасні пельмені, виникла вже в XIII столітті і разом з монгольськими завойовниками розпочала свою подорож світом.



Спочатку пельмені були стравою для урочистих подій, таких як весілля чи хрестини, і символізували достаток та багатство. Проте сьогодні вони стали популярною та практичною стравою, яку можна швидко приготувати. Зазвичай пельмені продаються у вигляді напівфабрикатів і використовуються для швидкого приготування ситної вечері.



Крім того, кулінари розробили спрощену версію пельменів, відому як ліниві пельмені. Для їх приготування не потрібно вирізати та формувати тісто, а достатньо створити рулет з улюбленою начинкою та нарізати її на порційні шматочки.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого Льва, Папи Римського.



За Юліанським календарем, 18 лютого православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Агафії. Ще цю святу називали Корівниця, оскільки вона «корів оберігає від хвороб». Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Що заборонено робити цього дня

18 лютого забороняється багато працювати.

Не слід переїдати та зловживати алкоголем.

18 лютого не ходять у гості.

Не потрібно давати і брати гроші в борг.

Також цього дня

1784 – народився Ніколо Паганіні, італійський скрипаль.



1885 – вперше опубліковано «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена.



1898 – народився Енцо Фераррі, знаменитий автомобілебудівник.



1911 – вперше здійснено доставку пошти літаком. Анрі Піке перевіз повітрям з Аллахабада до Наїні (Індія) 6.5 тисяч листів та 250 спеціальних листівок. Листи були погашені спеціальним штемпелем із написом: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Перша повітряна пошта. Об'єднана національна виставка. Аллахабад. 1911»).



1930 – Клод Томбо відкрив Плутон, який донедавна вважався дев'ятою планетою Сонячної системи.



1932 – народився Мілош Форман, оскароносний американський режисер чеського походження («Пролітаючи над гніздом зозулі», «Амадей», «Вальмон», «Людина на Місяці», «Народ проти Ларрі Флінта»).



1933 – народилася Йоко Оно, японська художниця, дружина Джона Леннона.



1934 – народився Пако Рабанн, іспанський кутюр'є. Баск за національністю, архітектор за освітою, вегетаріанець на переконання, містик з виховання.



1954 – народився Джон Траволта, американський актор, танцюрист і співак, який прославився ролями у фільмах «Лихоманка суботнього вечора», «Бріолін» та «Кримінальне чтиво».



1964 – народився Метт Діллон, американський актор («Зіткнення», «Бійцева рибка», «Дикость»).



1968 – гітарист Девід Гілмор замінив у групі «Пінк Флойд» її засновника Сіда Баррета, який захопився наркотиками.



1978 – пісня «Hotel California» гурту «Eagles» отримала «Греммі» як «Запис року».



1979 – вперше за багато століть у пустелі Сахара випав сніг. У нинішньому столітті це диво природи спостерігали у 2016, 2018, 2021 та 2022, 2023 роках.



1988 - англійський книготорговець купив пасмо волосся адмірала Г. Нельсона за 5575 фунтів (найвища ціна, коли-небудь сплачена за людське волосся).



2014 – на Майдані Незалежності у Києві розпочалося протистояння, під час якого протягом трьох днів загинуло понад 80 осіб та яке призвело до зміни влади в Україні.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Ганна, Євген, Кузьма, Лев, Максим, Павло, Пилип, Федот.



за Юліанським календарем: Антон, Василина, Макар, Михайло, Олександра, Феодосій.