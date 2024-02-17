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17.02.2024  20:24   Рита Парфенова

Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

обстріл куп'янськ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:

  • Куп'янськ,
  • Петропавлівка,
  • Садовод,
  • Синьківка,
  • Стогнії,
  • Чорне.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема:

  • Берестове,
  • Бочкове,
  • Ветеринарне,
  • Вовчанські Хутори,
  • Гур'їв Козачок,
  • Дворічна,
  • Іванівка,
  • Кругле,
  • Озерне,
  • Петропавлівка,
  • Синьківка.

На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 лютого 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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