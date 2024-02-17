17.02.2024 20:24 Рита Парфенова

Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:

Куп'янськ,

Петропавлівка,

Садовод,

Синьківка,

Стогнії,

Чорне.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема:

Берестове,

Бочкове,

Ветеринарне,

Вовчанські Хутори,

Гур'їв Козачок,

Дворічна,

Іванівка,

Кругле,

Озерне,

Петропавлівка,

Синьківка.

На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.



На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 лютого 2024 року.