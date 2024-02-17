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17.02.2024  20:14   

Вечірній Харків: як виглядає місто в сяйві ліхтарів (фото)

Харків після заходу сонця перетворюється на справжню казку. Сяйво вуличних ліхтарів наповнює вулиці теплим світлом, яке розфарбовує все місто в романтичні відтінки


Фото: РЕДПОСТ

Відблиски у вітринах кав'ярень та магазинів створюють відчуття тепла й затишку, роблячи вечірню прогулянку ще більш приємною та незабутньою.


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Тэги:  харків, пейзаж, вечір, зима
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