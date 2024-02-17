Вечірній Харків: як виглядає місто в сяйві ліхтарів (фото)

Харків після заходу сонця перетворюється на справжню казку. Сяйво вуличних ліхтарів наповнює вулиці теплим світлом, яке розфарбовує все місто в романтичні відтінки
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Ситуації, які можуть призвести до конфліктів, легко вирішуються шуткою чи компромісом. Використайте цей момент для досягнення домовленостей та планування проектів. Зосередьтеся на аналізі та інтелектуальній праці.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
Щороку 17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти.
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