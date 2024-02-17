На містах авіаударів по Куп'янську розбирають завали (відео, фото)

П'ятеро мешканців Куп'янська отримали поранення після авіаударе військових рф по житловим квартам міста.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.
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Ситуації, які можуть призвести до конфліктів, легко вирішуються шуткою чи компромісом. Використайте цей момент для досягнення домовленостей та планування проектів. Зосередьтеся на аналізі та інтелектуальній праці.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
Щороку 17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти.
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