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17.02.2024  19:06   Рита Парфенова

На містах авіаударів по Куп'янську розбирають завали (відео, фото)

П'ятеро мешканців Куп'янська отримали поранення після авіаударе військових рф по житловим квартам міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 17 лютого близько 13:20 ворог наніс авіаудари по житлових секторах міста Купʼянськ.
 
У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів. Станом на зараз всього поранено 5 людей.
 
Попередньо, держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб.
 
куп'янськ розбір завалів
 
Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.
 
Інша — також у будинок. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди.
 
З інших адрес також відомо про двох поранених чоловіків 69 та 44 років.
 
куп'янськ розбір завалів куп'янськ розбір завалів
 
Прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергового російського терору. Інформація буде уточнюватись.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
куп'янськ розбір завалів

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

куп'янськ розбір завалів куп'янськ розбір завалів

куп'янськ розбір завалів

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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