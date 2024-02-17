На містах авіаударів по Куп'янську розбирають завали (відео, фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 17 лютого близько 13:20 ворог наніс авіаудари по житлових секторах міста Купʼянськ.

У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів. Станом на зараз всього поранено 5 людей.

Попередньо, держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб.

Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.

Інша — також у будинок. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди.

З інших адрес також відомо про двох поранених чоловіків 69 та 44 років.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергового російського терору. Інформація буде уточнюватись.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).