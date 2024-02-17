17.02.2024 18:23 Рита Парфенова

Ігор Терехов обговорив з ЮНІСЕФ проєкти з оновлення системи водопостачання

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Муніром Мамедзаде.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, сторони обговорили питання передачі обладнання для водопостачання і водоочищення та окреслили напрями майбутньої співпраці в освітній сфері.

Ігор Терехов подякував ЮНІСЕФ за підтримку харківʼян та зазначив, що сьогодні серед пріоритетів міста - забезпечити доступ усіх містян до якісної питної води. А це своєю чергою потребує комплексної реконструкції мереж водопостачання.

«Чиста вода у кранах - дуже важлива тема для Харкова. Тому ми зацікавлені в тому, щоб посилити роботу над цими проєктами. Оскільки через обстріли багато мереж зазнали суттєвих пошкоджень», - підкреслив Ігор Терехов.

Мер також зупинився на проблемних питаннях у сфері освіти, зазначивши, що зараз залишається потреба ще мінімум у 2,5 тис. ноутбуків для навчання дітей пільгових категорій, які проживають у Харкові.

«Ми будуємо нові укриття, в яких зможуть навчатися діти. Адже безпекова ситуація поки що не дозволяє нам відкрити звичайні школи. Втім, зараз переважна частина школярів у Харкові займається дистанційно. А є такі сімʼї, наприклад, де троє дітей шкільного віку, і батьки не мають змоги забезпечити компʼютерами їх усіх. І це - велика проблема», - зазначив міський голова. \

За словами Муніра Мамедзаде, їхня команда активно співпрацює з КП «Харківводоканал». В рамках цієї роботи лише протягом минулого року ЮНІСЕФ передала комунальному підприємству 70 генераторів.

«Наше завдання - допомогти місту зробити так, щоб система водопостачання працювала ефективно. І дуже велике значення для нас має ще й соціальна складова, тобто постачання води до лікарень, шкіл, молочних кухонь, підтримка в цілому освіти. Харків застосував дуже нестандартний підхід в умовах війни, облаштувавши метрошколу. Хоча ми й розуміємо, що це вимушене рішення», - сказав Мунір Мамедзаде.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Міністерство освіти і науки України, за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передало 501 гаджет дітям, які мешкають у Харкові.