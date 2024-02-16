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16.02.2024  10:33   Рита Парфенова

Учні Харкова отримали гаджети для навчання

Міністерство освіти і науки України, за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передало 501 гаджет дітям, які мешкають у Харкові.


Фото: ХМР
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов провів робочу зустріч з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим і представником ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде. Разом вони відвідали харківську метрошколу та поспілкувалися зі школярами.
 
Гості особисто передали ноутбуки 15 дітям. Серед них були шестеро учнів, чиї домівки згоріли 9 лютого під час атаки ворожих безпілотників по приватному сектору в Немишлянському районі.
 
Ігор Терехов висловив подяку всім, хто, незважаючи на труднощі воєнного часу, працює та навчає дітей.
 
«Також хочу висловити вдячність нашим маленьким школярам, які вчаться, незважаючи ні на що. Ми зробимо все можливе, а інколи й неможливе, щоб забезпечити вам якісну освіту», - підкреслив очільник міста.
 
Раніше діти пільгових категорій отримали 1,5 тисячі ноутбуків. Проте, існує ще потреба в понад 2 тисячі гаджетів для забезпечення освітніх потреб таких дітей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що безоплатна онлайн-школа приєдналася до мовної програми Future Perfect на Харківщині.
Тэги:  освіта, харків
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