Під Харковом пролунають вибухи: причина

16 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
16 лютого з 10:00 до 15:00 включно в районі села Мосьпанове Чугуївського району відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 лютого 2024 року.
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Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
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