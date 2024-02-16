16.02.2024 09:57 Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

16 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

16 лютого з 10:00 до 15:00 включно в районі села Мосьпанове Чугуївського району відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 лютого 2024 року.